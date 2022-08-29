Van'da okullara alınacak temizlik personeli kurayla belirlenecek

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VAN (AA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Van İl Müdürü Hidayet Kişi, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda istihdam edilecek 1050 kişinin kurayla belirleneceği belirtti.

Kişi, yaptığı açıklamada, TYP kapsamında il genelinde 4-5 ay çalışma süreli 1050 temizlik görevlisinin alınacağını belirtti.

Başvuruların 24-28 Ağustos tarihlerinde yapıldığını belirten Kişi, şunları kaydetti:

"13 ilçedeki Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde kamu yararı gözetilerek çalıştırılmak üzere temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım alanında alınacak personel ilanı kurumumuzun sisteminde 5 gün boyunca ilanda kaldı. Başvurular, İŞKUR e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden alındı. Bahçesaray'da 23, Başkale'de 47, Çaldıran'da 55, Çatak'ta 27, Edremit'te 110, Erciş'te 155, Gevaş'ta 33, Gürpınar'da 35, İpekyolu'nda 300, Muradiye'de 50, Özalp'ta 55, Saray'da 20 ve Tuşba'da 140 kişi işe alınacak. 31 Ağustos Çarşamba günü kuralar çekilecek. Programda yer almak için başvuru yapanlar arasından noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kuralar halka açık olacak. İsmi çıkan adaylardan istenilen şartları yerine getirenler işe başlayacak."

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