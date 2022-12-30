BBP Genel Başkanı Destici Van'da esnafı ziyaret etti

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Van'ın Başkale ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Destici, Hakkari'deki programlarının ardından beraberindeki partililerle Başkale ilçesine geldi.

Çarşı merkezinde kendisini davul zurnayla karşılayanları selamlayan Destici, ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Destici, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik'i makamında ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.