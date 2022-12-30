Van'da 27 ayrı suçtan aranan 54 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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VAN (AA) - Van'da polis ekipleri, 27 ayrı suçtan aranan 54 şüpheli hakkında işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülen ekipler, yaptıkları genel bilgi toplama (GBT) sorgulamalarında 27 ayrı suçtan aranan 54 şüpheli hakkında işlem yaptı.

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