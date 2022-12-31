Edremit Belediye Başkanı Say'dan yeni yıl mesajı

VAN (AA) - Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Say, mesajında, Edremit'in yatırım ve hizmetler alanında altın yılını yaşadığını söyledi.

Önemli bir yılı geride bırakarak yeni bir yıla girdiklerini belirten Say, "Beklentiler ve umutlarla dolu yeni bir yıla girmenin sevinç, heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni yılda da gücümüze inanarak, ülkemizin, milletimizin ve çok kıymetli Edremitli ve Vanlı hemşerilerimin geleceğe daha umutla ve güvenle bakabilmesi için her türlü engeli birlik, beraberlik içinde aşacağımıza, aynı kararlılıkla toplumun tüm kesimleri ile el ele, gönül birliği yaparak, ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi hak ettiği noktaya taşımak için azim ve gayretle çalışmalarımızı yürüteceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşanabilir bir Edremit için yeni yılda da çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Say, şunları kaydetti:

"Yeni yılda ilçemizin sahip olduğu potansiyeli kullanarak Edremit'in her yönüyle marka kent haline gelmesi en önemli hedefimiz olacaktır. Bölgemizin cazibe merkezi olan şehrimize yakışır hizmetleri ve projelerimizi hayata geçirdik. 2023 yılında tekrardan daha çok çalışan, daha çok üreten ve daha çok hemşerimize dokunan bir Edremit göreceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle hemşerilerimin yeni yılını en samimi duygularımla tebrik ediyor, 2023 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum."

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