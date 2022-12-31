Van Valisi Ozan Balcı'dan yeni yıl mesajı

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, her yeni yılın başlangıç olduğunu, yeni umutları ve beklentileri de beraberinde getirdiğini belirtti.

2022'yi acı ve tatlı hatıralarıyla geride bırakırken büyük umutlar, beklentiler, coşku ve heyecanla yeni bir yılı karşıladıklarını aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde turizmden tarıma, eğitimden sağlığa, altyapıdan iletişime, ulaşımdan haberleşmeye kadar yaşama dair her alanda önemli atılımlar yapılmış, yeni projeler hizmete sunulmuş ve başlatılmıştır. Aynı kararlılıkla 2023 yılında da devletimizin sahip olduğu bütün imkan ve potansiyeli kullanarak gerçekleştireceğimiz projelerle, Van'ımızın her yönüyle daha modern bir kent haline gelmesi en önemli hedefimiz olacaktır. Bu birlik ve beraberlik ruhunun yeni yılda da devam edeceğine olan güvenimiz tamdır. Her şeyin en iyisine, en güzeline layık olan vatandaşlarımızın, Van'da yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini sağlamak üzere, tüm ülkede olduğu gibi ilimiz sınırları dahilinde de tüm gerekli önlem ve tedbirler alınmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 2023'ün ülkemize ve Vanlı hemşehrilerimize iyilikler, güzellikler getirmesini temenni eder, ilimizde görev yapan tüm kamu personelinin, özel sektör çalışanlarının, basın mensuplarının ve saygıdeğer Vanlılarının yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlik dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım."

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