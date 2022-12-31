İranlı turistler yılın son gününde Van'da yoğunluk oluşturdu

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VAN (AA) - Yeni yılı karşılamak için Van'a gelen İranlı turistler, alışveriş merkezleri ve mağazalarda yoğunluk oluşturdu.

Tarihi ve doğal güzellikleri, alışveriş ve konaklama imkanlarıyla komşu ülke vatandaşlarının en fazla tercih ettiği kentlerden Van, yılbaşında da çok sayıda İranlı turiste ev sahipliği yapıyor.

Yeni yılı Türkiye'de karşılamak ve alışveriş yapmak isteyen İranlıların ilgisi, 2023'e kısa süre kala kentteki esnafı memnun etti.

Esnaf Ercan Bilir, AA muhabirine, İranlı turistlerin gelişinin hem ülke hem de kent için iyi olduğunu söyledi.

Yılın son gününde de hareketlilik yaşandığını dile getiren Bilir, "Hem İranlılar hem de yerliler alışverişe çıkmışlar. Bu da bizim için iyi oldu. İranlıların gelmesi hem bize hem de taksiciye, lokantacıya, çaycıya yarıyor." ifadesini kullandı.

İranlı Suna Mecidi ise yılbaşı için kente geldiklerini belirterek, "Van çok güzel. Alışveriş yaptık. Her şey çok güzel geçiyor." dedi.

Tina Reşadiye da yılbaşı tatili için geldiklerini aktararak, "Alışveriş yapıyoruz, geziyoruz. 3-4 aydır gidip geliyoruz. Fiyatlar çok uygun, gayet iyi." diye konuştu.

Kamuran Porzur da alışveriş yapıp otele gideceklerini, yılbaşını kutlayacaklarını anlattı.

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