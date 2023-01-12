Van'da yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesinde yaralı halde bulunan kerkenez tedavi altına alındı.

İlçede yaşayan Teyfik Yamandağ, yaralı halde bulduğu kerkenezi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan karkenez, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.



Kanatlarından yaralandığı belirlenen kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.