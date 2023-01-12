Özalp'ta çatılardaki buz sarkıtları temizlendi

VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde soğuk havanın etkisiyle çatılarda oluşan buz sarkıtları temizlendi.
Son günlerde soğuk havanın etkili olduğu ilçede ev ve iş yerlerinin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.
Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, buzların temizlenmesi için çalışma başlattı.
Ekipler, itfaiye merdiveni yardımıyla söz konusu buz sarkıtlarını temizledi.
Özalp İtfaiye Grup Amiri Aydın Tunçekin, çatılardaki buz sarkıtlarının tehlike oluşturduğunu, bu yüzden çalışma başlattıklarını belirterek, vatandaşların da dikkatli olmasını istedi.