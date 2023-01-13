Van Gölü'nün zemininden 730 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarda, Van Gölü'nün zemininden 730 bin metreküp balçık ve dip çamuru çıkarıldı.

Valilik sosyal medya hesabında yapılan bilgilendirmeye göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, dip çamuru temizleme çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel'den bilgi alan Balcı, gölde yürütülen çalışmayı çok önemsediğini belirtti.

- 100 iş makinesi çalışıyor

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, gölün zemininde şu ana kadar 730 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı.

100 iş makinesi ve 120 personelle yürütülen projede, İskele Mahallesi sahil kısmı birinci etabındaki temizlik çalışması tamamlandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele Mahallesi 15 Temmuz Parkı arasındaki ikinci etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki üçüncü etapta ise çalışmalar sürüyor.

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