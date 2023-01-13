Van'da sahipsiz hayvanlar için 123 noktaya mama bırakılıyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanların soğuk kış günlerinde yiyecek sıkıntısı yaşamaması için 123 noktaya mama bırakıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, sahipsiz hayvanlar için yıl boyunca devam ettirdiği mama desteğini havaların soğuduğu dönemlerde artırıyor.

Hayvanların aç kalmaması için çalışma yürüten Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, araçlarıyla belirlenen noktaları ve besleme odaklarının bulunduğu bölgeleri dolaşıyor.

Her gün düzenli olarak 123 noktada besleme yapan ekipler, geçen yıl belirlenen yerlere 116 ton mama bıraktı.

Ekipler, yaralı ve bitkin halde bulunan hayvanları da tedavileri için Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

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