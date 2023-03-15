Van'da sağlık personelleri depremden etkilenen çocuklar için etkinlik düzenledi

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VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde sağlık personelleri, depremden etkilenen çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen aileler ilçedeki yurtlarda misafir ediliyor.

İlçede görevli sağlık personelleri, misafir edilen ailelerin çocuklarına yönelik etkinlik düzenledi.

Programa katılan çocuklar yüz boyama, palyaço gösterisi ve çeşitli oyunlarla eğlendi.

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Sağlık Hizmetleri Birimi sorumlusu hemşire Reşit Aydın, "Çocukların yüzende gülücükleri görmek çok güzel. Etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Çocuklardan Nisa Nur Görünmez, "Gaziantep'ten geldim. Doktor amcalara teşekkür ederim. Bize palyaço getirdiler, eğlendirdiler. Onları çok seviyorum." diye konuştu.

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