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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Van'da açılışlara katıldı:

AA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Van'da açılışlara katıldı:

VAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, bir yandan kütüphaneler, müzeler ve kültür merkezleriyle kültür atılımını taçlandırırken, diğer yandan tiyatro oyunları, konserler, festivaller, konferanslarla kültürü, sanatı halkla buluşturduklarını belirtti.

Programlara katılmak üzere Van'a gelen Yavuz, Saray ilçesinde yeni yapılan İlçe Halk Kütüphanesi'nde öğrencilerle bir araya geldi, Kaymakam Yunus Ataman'ı ziyaret etti.

Ardından Edremit ilçesine geçerek Çiçekli Mahallesi'nde yapılan Sürekli Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Yavuz, Van'ı çok sevdiğini ve Van'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Belediye Başkanı İsmail Say'ın gençlere çok önem verdiğine şahit olduğunu anlatan Yavuz, "Açılan merkez, güzel projelerden biri. Merkezimiz 200 kişi kapasiteli. Gençlerimizin eğitimin yanı sıra kişisel gelişimi ve birbirleriyle kaynaşması için de son derece önemli proje. Gençlerimiz burada aldıkları eğitimle üniversitelere, yüksek okullara gidecekler." dedi.

Daha sonra Edremit İlçe Halk Kütüphanesinin açılış törenine katılan Yavuz, Türkiye'nin son 20 yılda çok önemli aşamalar katettiğini, her alanda öncü ve dünyaya yön veren bir ülke olduğunu söyledi.

"Bu başarının temelinde, dilimiz, kültürümüz, irfanımız ve çalışma azmimiz yatıyor. Bütün bunları miras bırakacağımız çocuk ve gençlerimiz ise bizim en kıymetli hazinelerimizdir." diyen Yavuz, Van'ın son yıllarda hayata geçirilen projelerle yepyeni bir çehre kazanarak yıldızı giderek parlayan bir kültür ve turizm merkezine dönüştüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendilerine kültürün her alanında milletin birikimini sahiplenme, geleneklerini, göreneklerini, değerlerini koruma ve yaşatma görevini verdiğini anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak bu doğrultuda var gücümüzle, gece gündüz demeden çalışıyor, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yaraşır yüz akı projelerimizi birbiri ardına hayata geçiriyoruz. Bir yandan kültürel mirasımızı ihya ederken, diğer yandan da edebiyatımızı, sanatımızı geliştiriyoruz. Kültür atılımımızı bir yandan kütüphaneler, müzeler, kültür merkezleri ile taçlandırırken, diğer yandan tiyatro oyunları, konserler, festivaller, konferanslarla kültürü, sanatı halkımızla buluşturuyoruz. Bakanlık olarak, özellikle son yıllarda, kütüphanelerimizi 'yaşayan kütüphane' yaklaşımıyla yapılandırıyoruz. Kütüphanelerimizi şehirlerin simge yapıları olacak ve kültürel üretimini daha üst seviyeye çıkartacak şekilde tasarlıyoruz. Kütüphanelerimiz artık, vatandaşlarımızın kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarına cevap veren, yaşayan kurumlar haline geldi."

- "253 halk kütüphanesini yeniden yapılandırdık"

Kütüphanelerin artık, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesine imkan veren, hayatın her alanındaki bilgi üretimine destek olan yapılar haline geldiğini ifade eden Yavuz, "En önemlisi de kütüphanelerimiz artık bebeklik döneminden itibaren okuma kültürünün gelişimine katkıda bulunan ilim ve irfan yuvalarıdır. Bugün açmakta olduğumuz kütüphanemizle, 2023 yılında bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısı 1274'e ulaştı. 253 halk kütüphanesini yeniden yapılandırdık, 68 halk kütüphanesinde de iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Artık vatandaşımızın olduğu her yerde kütüphane kuruyoruz. Yurt genelinde 18 bebek kütüphanesi, 10 edebiyat ve müze kütüphanesi, 11 AVM kütüphanesi, 2 gar kütüphanesi, 2 havalimanı kütüphanesi ve cezaevlerinde açtığımız 4 adalet kütüphanesini vatandaşlarımızla buluşturduk. Yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan kullanıcılarımıza, çağdaş araç ve gereçlerle donatılmış 75 gezici kütüphane ile ülkemizin dört bir yanında, özellikle de deprem bölgesinde hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Van'da kütüphane yatırımlarına her zaman çok önem verdiklerini dile getiren Yavuz, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca restorasyonu yapılan tescilli Endüstri Meslek Lisesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kütüphane olarak düzenlendiğini ve Van İl Halk Kütüphanesi olarak hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Van ve ilçelerinde toplam 14 halk kütüphanesinin bulunduğu bilgisini paylaşan Yavuz, şöyle devam etti:

"Bunların çoğunu yeniledik, diğerlerinin yenileme çalışmaları da devam ediyor. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz 650 metrekare kullanıma sahip Edremit İlçe Halk Kütüphanemizde, çocuklarımıza yönelik alanlara özel bir önem verdik. Kütüphanede, okul öncesi, gençlik bölümleri, süreli yayınlar bölümü, yetişkin okuma araştırma salonumuz bulunuyor. İlçe Halk Kütüphanemize bağlı olarak, Fidanlık Halk Kütüphanesi kurduk. Gençlerimiz bu kütüphaneyi de çok seviyor. Kütüphaneler için bize her zaman destek olan Sayın Valimize ve Edremit Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu güzel binayı kütüphane olarak yapılandırmak üzere bakanlığımıza tahsis eden Edremit Belediyemize de ayrıca teşekkür ediyorum."

- "13 ilçemizde çocuk ve bebek kütüphanesi yapıyoruz"

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı ise kentte en öncelikli gündemlerinin eğitim olduğunu söyledi.

Bu kapsamda çok önemli projeler yürüttüklerini belirten Balcı, "Okumak çok önemli. Biz de bu konuda çok gayret gösteriyoruz. Devletimizin ve milletimizin imkanlarını çocukların ve gençlerin hizmetine sunuyoruz. Eğitim bir numaralı konumuz. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz, 13 ilçemizde çocuk ve bebek kütüphanesi yapıyoruz. Öte yandan yeni bir halk kütüphanesi ile çocuk ve bebek kütüphanesi ihale ettik. Haziranda ise kente bir kültür merkezi kazandıracağız. Bu da eğitime çok büyük katkı sağlayacak. 250 okulun kütüphanelerini yaptık. Okullarımıza yaklaşık 1,5 milyon kitap kazandırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da geçen sene başlatılan ve bu sene de sürdürülen uygulama ile ilçede öğrencilerin YKS ücretlerini karşıladıklarını, 12. sınıf öğrencilerine geçen yıl 16 bin 300, bu yıl ise 13 bin 500 kaynak kitap dağıttıklarını anlattı.

Gençlerin sınavlara en iyi şekilde hazırlanması için gereken desteği sağladıklarını bildiren Say, her zaman gençlerin yanında olduklarını, onları desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Açılışlara AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, İl Kültür Turizm Müdürü Erol Uslu, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, AK Parti milletvekili adayları ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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