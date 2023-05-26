Van'da 199 internet sitesine erişim engeli getirildi

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VAN (AA) - Van'da 1 Şubat-25 Mayıs tarihleri arasında müstehcen, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve suç içerikli paylaşımların olduğu 199 internet sitesine erişim engeli getirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 1 Şubat-25 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve fuhuş siteleri, zararlı yazılım barındıran oltalama ve diğer suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 80 müstehcen, 56 yasa dışı bahis, 50 dolandırıcılık yapan, 4 cinsel istismar yapan, 5 uyuşturucu madde kullanmaya özendirme yapan ve 4 diğer suç içerikli paylaşımların olduğu internet siteleri tespit edildi.

Tespiti yapılan 199 internet sitesine, "5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Kanunu" kapsamında erişim engeli getirildi.





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