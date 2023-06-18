Van'da trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire için tören düzenlendi

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VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde, trafik kazasında yaşamını yitiren hemşire Ayser Büyükyıldız (36) için, görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.

Türk bayrağına sarılı cenazesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine getirilen Büyükyıldız'ın özgeçmişi okundu, dua edildi.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, genç meslektaşlarının, elim trafik kazası sonucu aralarından ayrıldığını söyledi.

Meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Tosun, "Tüm sağlık camiamızın başı sağ olsun. Hemşire arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükyıldız'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesinin yaşadığı Yalova'ya uğurlandı.

Törene, hastane başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ile meslektaşları katıldı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde görevli hemşire Ayser Büyükyıldız, bisikletiyle işe gittiği sırada kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

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