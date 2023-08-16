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        Van'da EYS projesiyle yüzlerce antrenöre iş imkanı sağlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 16:22
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        Van'da EYS projesiyle yüzlerce antrenöre iş imkanı sağlandı
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        VAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) Projesi kapsamında Van'da açılan kurslar, yüzlerce antrenöre iş alanı oluşturdu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beden Eğitimi ve Meslek Yüksek Okulu (BESYO) mezunu ile farklı alanlarda üniversite mezunu usta öğretici, EYS'den faydalanarak iş imkanı buldu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, projenin Van'ın istihdamına katkı sağladığını söyledi.

        Van'da spor tesisi anlamında büyük yatırımların yapıldığını belirten Özsoy, "Spor tesisinin bulunmadığı mahalle neredeyse kalmadı. Artan tesisleşmeyle antrenör ve usta öğretici açığı oluştu. Bu açığı bakanlığımız EYS projesiyle tamamlamış oldu. Şu anda Van'daki kurslarda kadrolu ve sözleşmeli antrenörlerimiz dışında 153 antrenörümüz bu projeden faydalanıyor." dedi.

        EYS projesinin Van'ın tüm ilçelerinde sürdüğünü ifade eden Özsoy, şunları kaydetti:

        "Şu ana kadar 23 branşta antrenörlerimiz ve eğitmenlerimiz tarafından verilen kurslar devam ediyor. Kayıt yaptıran gençlerimizin sayısı 6 bini buldu. Mezun olup atanamayan antrenörlerimiz ve usta öğreticilerimizin gençlere tecrübelerini aktarmaları oldukça önemlidir. Sporcularımız artık bir eğlence modundan çıkarak, kendilerine iş imkanı sağlayacak şekilde spor yapmaya başladılar. Büyüklerinden aldıkları tecrübelerle yarının antrenörü olma yolunda ilerliyorlar. Tüm sporcu, antrenör, usta öğretici ve çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum."

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