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        Kalecik Aile Destek Merkezinde yıl sonu sergisi düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 12:16
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        Kalecik Aile Destek Merkezinde yıl sonu sergisi düzenlendi
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        VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesindeki Kalecik Aile Destek Merkezinde eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca hazırladıkları ürünleri sergiledi.

        Merkez Koordinatörü Vildan Aydemir, gazetecilere, merkezdeki 8 sınıfta, 10 usta öğretici ve bir eğitmen ile 400 kursiyere eğitim verildiğini söyledi.

        El sanatları, giyim teknolojileri, güzellik ve bakım hizmetleri, geleneksel el nakışları, Kur'an-ı Kerim, okuma yazma ve kreş alanında kursiyerlere eğitim verildiğini ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

        "Aile destek merkezi olarak seminerler, eğitimler, sergiler, piknik ve daha birçok aktivite düzenledik. Aile destek merkezleri, kadınlarımıza birçok yönden olanak sağladı. Onları sosyal ve ekonomik hayatta daha başarılı kıldı ve bu durum bizleri çok memnun etti."

        Sergiye, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fikret Yavuz ve vatandaşlar katıldı.

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