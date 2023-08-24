İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aydın, hayata geçirdikleri projeleri tanıttı

VAN (AA) - İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, hayata geçirdikleri projeleri ve devam eden yatırımları basın mensuplarına tanıttı.

Tarihi Van Kalesi'nin arkasında bulunan ve 90 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen Hüsrev Paşa Parkı'nı gezen Aydın, spor yapan gençlerle görüştü.

Burada gazetecilere açıklama yapan Aydın, bölgenin ilk ve tek kapalı çocuk eğlence merkezini inşa ettiklerini belirterek, "Amacımız, İpekyolu ilçemizin sakinlerine yeni ve modern bir yeşil alan sunarak, sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını teşvik etmek. Daha yaşanabilir bir İpekyolu için sürekli çalışmakta ve düzenlemeler yapmaktayız. Hüsrevpaşa Parkı çalışmalarında sona geldik. Hem eğitim alanında hem de spor alanında çocuklarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. İpekyolu'nun güzelliklerini yaşamak ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmek için Hüsrev Paşa Parkı çok yakında sizleri ağırlamaya başlayacak." dedi.

Daha sonra Sahil Bandı Proje alanına geçen ve burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Aydın, kent sakinlerinin Van Gölü sahilinde aileleriyle güzel zaman geçirebilecekleri bir alan oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Bin kişilik yarı kapalı tribün ve 8 kulvarlı atletizm pisti çalışmalarında sona gelindiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"14 bin 813 metrekare alan üzerine kurdumuz pist ile ilçemizde spora ilgi duyan gençlerimize kendilerini geliştirebilmeleri yönünde büyük bir imkan sunmuş olacağız. Sportif aktivitelerin kesintisiz yapılacağı bu alanlardan yediden yetmişe tüm hemşerilerimiz faydalanabilecek. Bin kişilik yarı kapalı tribünün yer aldığı projede 8 kulvarlı atletizm pisti, sırıkla atlama alanı, 3 adım atlama alanı, 2 disk ve çekiç atma alanı, 2 gülle atma alanı gibi bölümler yer alıyor. Projemizi yıl sonunda hizmete açacağız."

Aydın, yapımı devam eden Çocuk Akademisi, Erçek Flamingo Parkı, Evlendirme Sarayı, Bilim Merkezi, Halk Kütüphanesi, Bostaniçi Yaşam Merkezi, Garaj Amirliği ve Atık Merkezi inşaatlarında da incelemelerde bulundu.