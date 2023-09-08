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        Van'da göletlere 900 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında, Van'daki göletlere 900 bin sazan balığı yavrusu salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 12:41 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:51
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        Van'da göletlere 900 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı
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        İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, görevlilerle, Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki baraja 450 bin sazan balığı yavrusu bıraktı.

        Görentaş, gazetecilere, göletlerde balıklandırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Elazığ'dan 900 bin sazan balığı yavrusu getirdiklerini belirten Görentaş, "Özalp, Saray, Erciş ve Çaldıran'daki göletlerde balıklandırma çalışması yapacağız. DSİ veya belediyenin açtığı bütün göletlerde çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bakanlığımızın bu yıl tahsis ettiği 900 bin yavruya ilaveten 900 bin yavruyu daha önümüzdeki haftalarda getirip göletlere bırakmayı planlıyoruz." diye konuştu.

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