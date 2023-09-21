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        AK Parti Milletvekili Türkmenoğlu, Çavuştepe Kalesi'nin bekçisi Mehmet Kuşman'ı ziyaret etti

        AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Urartular döneminde inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde 61 yıldır bekçilik yapan Mehmet Kuşman'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:02 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:09
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        AK Parti Milletvekili Türkmenoğlu, Çavuştepe Kalesi'nin bekçisi Mehmet Kuşman'ı ziyaret etti
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        AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Urartular döneminde inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde 61 yıldır bekçilik yapan Mehmet Kuşman'ı ziyaret etti.

        Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ile Çavuştepe Kalesi'ne giden Türkmenoğlu, bekçilik yaptığı sırada Urartuca yazıp okumayı öğrenen Kuşman'la sohbet etti, taleplerini dinledi.

        Türkmenoğlu, gazetecilere, Urartuca'nın Tuşba'dan başlayarak, Orta Asya'ya kadar uzandığını söyledi.

        Urartu yazı dilini okuyan akademisyenlere ihtiyaç olduğunu belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

        "Urartular döneminde taşlara yazılan yüzlerce kitabe var. Van bu işin merkezi. Kitabeler birçok yerde sergileniyor. Bunların 300 tanesi özellikle dini inanışları, yaşam şeklini anlatan standart dille yazılan kitabeler. Bu dil birçok ülke akademisyenler tarafından biliniyor. Van'da da Çavuştepe Kalesi'nin bekçiliğini yapan Mehmet Kuşman, azmederek bu dili öğrenmiş. 61 yıldır bu mesleğe kendini adamış bir kişi. O da birçok arkeologla çalışmış. Urartu yazı dilini yazan, okuyan hocalarımıza ihtiyacımız var. Bunu teşvik etmek adına tüm girişimlerde bulunacağız."

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