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        Van'daki Hoşap Kalesi restore ediliyor

        Van'ın Gürpınar ilçesindeki Hoşap Kalesi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 09:38 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:38
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        Van'daki Hoşap Kalesi restore ediliyor
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        Van'ın Gürpınar ilçesindeki Hoşap Kalesi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

        Van-Hakkari kara yolunda bulunan ve sarp kayalıklara inşa edilen Hoşap Kalesi'nin tarihi dokusunun korunması ve ihtişamının öne çıkarılması amacıyla restorasyon başlatıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle sürdürülen restorasyon çalışmalarında, geçmişi Urartular dönemine kadar uzanan ve Osmanlı Devleti'ne tabi Mahmudi Beyleri'nin yaptırdığı şekliyle bugüne ulaşan kalenin tahrip olan bölümleri yeniden ayağa kaldırılıyor.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, beraberindeki Vali Yardımcısı Furkan Duman ve Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem ile kaleyi gezdi.

        Rölöve ve Anıtlar İl Müdürü Mukadder Eren ve diğer görevlilerden kale ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Balcı, insanların hayatını kolaylaştırmak ve şehri ihya etmek için canla başla çalıştıklarını söyledi.

        Her alanda kente değer katmak istediklerini anlatan Balcı, "Kentin kültür ve turizmine ilişkin işleri çok önemsiyoruz. Van kadim bir şehir. Tarihi, kültürü ve kimliği olan bir kent. Tarihe mal olmuş çok köklü yapılarımız var. Bunların restorasyonu, ayağa kaldırılması ve fonksiyon verilmesi konusunda güzel işler yapıyoruz." dedi.

        Hoşap Kalesi'nde başlatılan çalışmalara ilişkin Balcı, şunları kaydetti:

        "Bunlardan biri de Hoşap Kalesi. Kalenin restorasyon projesi başladı ve devam ediyor. İnşallah yolu, çevre düzenlemesiyle kalenin içine fonksiyon vereceğiz. Burayı turizme ve ziyarete açacağız. Yapısı ve konumu itibarıyla çok cezbedici, görkemli bir mekan. Bu nedenle restorasyonu önemsiyoruz. İnşallah restorasyon bitince vatandaşlarımızın gezip görebileceği ve keyif alabilecekleri bir mekan olacak. Bunun yanında kentteki birçok tarihi yapıda restorasyon çalışmaları devam ediyor."

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