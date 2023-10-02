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        Van'da 94 araç trafikten menedildi

        Van'da yüksek sesle müzik dinleyen, abartı egzoz kullanan ve kamu huzurunu bozan sürücüler ile bazı plakalara idari para cezası uygulandı, 94 araç trafikten menedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 13:30 Güncelleme: 02.10.2023 - 13:30
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        Van'da 94 araç trafikten menedildi
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        Van'da yüksek sesle müzik dinleyen, abartı egzoz kullanan ve kamu huzurunu bozan sürücüler ile bazı plakalara idari para cezası uygulandı, 94 araç trafikten menedildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 1-30 Eylül'de kentin farklı noktalarında trafik denetimleri yaptı, uygulamalar sırasında 58 bin 463 aracı kontrol etti.

        Denetimlerde, araç ve sürücülere yaptıkları ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı, 94 araç trafikten menedildi.

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