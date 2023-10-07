Van'da terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, 31 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 2 teröriste yardım ettiği belirlenen 2 şüpheli, 1 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.