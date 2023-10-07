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        Van'da terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 18:30 Güncelleme: 07.10.2023 - 18:30
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        Van'da terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, 31 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 2 teröriste yardım ettiği belirlenen 2 şüpheli, 1 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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