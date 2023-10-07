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        Van Büyükşehir Belediyesi çocukları tiyatro ile buluşturuyor

        Van Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklar için düzenlenen ücretsiz tiyatro günleri etkinliği, "Kayıp Masallar" adlı oyunla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 18:45 Güncelleme: 07.10.2023 - 19:56
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        Van Büyükşehir Belediyesi çocukları tiyatro ile buluşturuyor
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        Van Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklar için düzenlenen ücretsiz tiyatro günleri etkinliği, "Kayıp Masallar" adlı oyunla başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunulmasına yönelik sanatsal etkinlikler devam ediyor.

        Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca Hacıbekir Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Kayıp Masallar" adlı tiyatro oyunu, çocuklar ve aileleri tarafından ilgi gördü.

        Tek perdelik oyunda çocuklar usta oyuncular tarafından sahnelenen oyunu heyecanla izledi.

        Tiyatro günleri etkinliği yıl boyu belirli periyotlar halinde devam edecek.

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