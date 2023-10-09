Van'da bitkin halde bulunan arı şahini tedaviye alındı
Van'ın Başkale ilçesi kırsalında bitkin halde bulunan arı şahini, tedavi altına alındı.
Van'ın Başkale ilçesi kırsalında bitkin halde bulunan arı şahini, tedavi altına alındı.
Çamlık mevkisindeki kırsal alanda bitkin halde bulduğu şahini bir süre besleyen Cahit Durmaz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Görevliler, teslim aldıkları şahini, tedavisi için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.
Durmaz, şahini yol kenarında bitkin halde gördüğünü belirterek, "Ekiplere haber verdik. Gelen ekipler kuşu teslim aldı. Tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak." dedi.