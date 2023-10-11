Van'da yaşanan 2 trafik kazasında 14 kişi yaralandı
Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere mevkisinde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 35 AD 7728 plakalı yolcu minibüsü devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 9 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Gürpınar'ın Hoşap Mahallesi yakınlarında da 65 AAT 341 plakalı otomobil ile tır çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle şarampole savrulan 2 araçtaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.