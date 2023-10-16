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        Saray ilçesinde yapılan Atıksu Arıtma Tesisi'nde çalışmalar sürüyor

        Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünce Saray ilçesinde yapılan Atıksu Arıtma Tesisi'nde çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 14:10 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:50
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        Saray ilçesinde yapılan Atıksu Arıtma Tesisi'nde çalışmalar sürüyor
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        Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünce Saray ilçesinde yapılan Atıksu Arıtma Tesisi'nde çalışmalar devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2023 yatırım programı ve İller Bankası'nın Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri (SUKAP) kapsamında hayata geçirilen proje ile gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması hedefleniyor.

        31 milyon liralık yatırımla uygulan proje çerçevesinde yapılan tesis, birinci etabın tamamlanmasıyla 2035, ikinci etabın da hizmete alınmasıyla 2050'ye kadar ilçenin atık su arıtma ihtiyacını karşılayacak.

        Ön ve biyolojik arıtma, çamur arıtımı ve yardımcı bölümlerin yer alacağı tesiste, kaba ve ince ızgara, kum ve yağ tutma, giriş terfi merkezi, havalandırma havuzları, son çöktürme havuzları, geri devir ve fazla çamur pompa istasyonu, çamur susuzlaştırma ünitesi, blower binası ve idari bina da bulunacak.

        Çalışmaların bu yıl tamamlanarak tesisin hizmete alınması bekleniyor.

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