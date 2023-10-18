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        Erciş ve Gevaş'ta 30 noktaya plastik atık kutuları bırakıldı

        Van Büyükşehir Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Erciş ve Gevaş ilçelerinde 30 noktaya plastik atık kutuları bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:50 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:50
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        Erciş ve Gevaş'ta 30 noktaya plastik atık kutuları bırakıldı
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        Van Büyükşehir Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Erciş ve Gevaş ilçelerinde 30 noktaya plastik atık kutuları bıraktı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Geri Dönüştür, Geleceği Değiştir" sloganıyla yürütülen farkındalık çalışmaları devam ediyor.

        Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Sıfır Atık Projesi kapsamında plastik atıkların toplanması ve çevre farkındalığının oluşturulması amacıyla Erciş ve Gevaş ilçelerindeki 30 noktaya daha atık plastik kutuları bıraktı.

        Dönüşümü sağlanan plastik atıkların geri kazandırılması amacıyla yürütülen çalışma ile gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

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