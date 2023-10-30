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        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 21 kişi tutuklandı

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 21'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 13:55 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:55
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        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 21 kişi tutuklandı
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 21'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 23-29 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden, haklarında toplamda 34 yıl hapis cezası bulunan 21'i, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

        Operasyonlarda, 2 tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, bıçak, 2 tüfek kartuşu, 8 fişek, 61 kurusıkı tabanca fişeği, demir cop, 3 cep telefonu, motosiklet, bilezik, yarım altın, çeyrek altın, çift küpe, 2 altın kaplama kol saati, 39 su sayacı ele geçirildi.

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