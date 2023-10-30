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        Van'da farklı suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı

        Van'da jandarma ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarda 45 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 15:57 Güncelleme: 30.10.2023 - 15:57
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        Van'da farklı suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı
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        Van'da jandarma ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarda 45 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleinin kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, 23-29 Ekim'de gerçekleştirilen 32 operasyonda, 45 şüpheli yakalandı.

        Operasyonlarda, 8 gram sentetik uyuşturucu, 23 gram esrar, 11 kök kenevir bitkisi, 2 ecstasy, 14 sentetik ecza, gümrük kaçağı 6 bin 211 sigara, 422 elektronik sigara ve 47 cep telefonu ele geçirildi.

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