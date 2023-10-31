Vanlı ev kadını, kurduğu atölyede 30 çeşit doğal sirke üretiyor NAZLI TİMUR - Van'da bahçelerden topladığı, başka illerden getirttiği meyve ve bitkilerle evinde doğal sirke üreten Esma Balkaya, gelen talepler üzerine İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) hayalini kurduğu atölyeyi açtı, 6 kişiye de istihdam sağladı.

NAZLI TİMUR - Van'da bahçelerden topladığı, başka illerden getirttiği meyve ve bitkilerle evinde doğal sirke üreten Esma Balkaya, gelen talepler üzerine İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) hayalini kurduğu atölyeyi açtı, 6 kişiye de istihdam sağladı.

İpekyolu ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 31 yaşındaki Balkaya, evde tüketmek için aradığı organik elma ve üzüm sirkesini bulamayınca kendisi üretmeye karar verdi.

Bahçesinden topladığı elmalarla 5 yıl önce sirke üretmeye başlayan ve bununla ilgili araştırma yapan Balkaya, kendini geliştirmek ve işini kurmak için 3 yıl önce İş Geliştirme Merkezi'ne (İŞGEM) başvurarak destek istedi.

Şartları uygun görülen Balkaya, merkez bünyesinde kendisine tahsis edilen atölyede, organik bal, kaya tuzu ve kaynak suyu kullanarak 30 çeşit meyve ve bitkinin sirkesini üretti.

"Artizan Mutfak" adıyla markasını oluşturan Dicle Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Fakültesi mezunu Balkaya, internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden aldığı siparişlerle ürünlerini müşterilerine ulaştırıyor.

- "Türkiye'nin her yerinden sipariş alıyorum"

Balkaya, AA muhabirine, yıllardır evinde sirke ürettiğini ancak hep bir iş yeri kurma hayaliyle yaşadığını söyledi.

Başta elma, üzüm, gül ve ayva olmak üzere 30 çeşit doğal sirke ürettiğini anlatan Balkaya, "Merakla başladığım sirke üretimini evde kısıtlı imkanlarla yapıyordum. İşlerimin ilerlemesiyle atölye kurmaya karar verdim. Şimdi atölyemde 6 kişi çalışıyor. Türkiye'nin her yerinden sipariş alıyorum. Tüm satışlarımı internet üzerinden gerçekleştiriyorum." dedi.

Üretimde doğal ürünler tercih ettiğini vurgulayan Balkaya, şunları kaydetti:

"En çok kargo çıkaran firmalardan biri olduk. Sirkeyi, suyundan balına kadar tamamen doğal ürünlerle yapıyoruz. Güllerimizi Isparta'dan getiriyoruz. Biraz zor oluyor ama taze ürünler kullanıyoruz. Ürünlerimiz bu nedenle tazeliğini koruyor. Ürünlerimizin ilaçsız ve organik olmasına önem veriyoruz. Elma sirkemizin suyunu Erek Dağı'ndaki su kaynağından getirtiyoruz. Çok talep var. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla beraber üretimi artırmaya gayret ediyoruz. Aile şirketi olduğu için zaman zaman ablam, eşim, ağabeyim yardımcı oluyor."