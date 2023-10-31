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        Van'da kütüphanelere bu yıl 1 milyon kitap desteği verilecek

        Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kentte okuma oranının yükseltilmesi, eğitimdeki başarının artırılması amacıyla başlatılan "Kitap Van" projesi kapsamında kütüphanelere 1 milyon kitap desteği verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:44 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:44
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        Van'da kütüphanelere bu yıl 1 milyon kitap desteği verilecek
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        Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kentte okuma oranının yükseltilmesi, eğitimdeki başarının artırılması amacıyla başlatılan "Kitap Van" projesi kapsamında kütüphanelere 1 milyon kitap desteği verilecek.

        Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen projenin tanıtım toplantısında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, çocukların hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamak istediklerini söyledi.

        Hem hayallerin gerçekleştirilmesi hem de başarılı olmanın en önemli yollarından birinin kitap okumak olduğunu ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

        "Çocukları nitelikli kitaplarla buluşturmak, okul kütüphanelerimizi zenginleştirmek için çalışıyoruz. Ben şuna inanıyorum, kitap okuyan çocukların hem hayalleri geniş oluyor hem de sınavlarda daha başarılı oluyorlar. Bu yüzden devletimizin, valiliğimizin ve büyükşehir belediyesinin imkanlarını kullanarak, bir yıldan beri çocuklarımızı güzel kitaplarla buluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda ne yaptık? Şu ana kadar okul kütüphanelerine, il ve ilçe halk kütüphanelerine yaklaşık 2 milyon kitap sağladık, İnşallah bu seneki hedefimiz 1 milyon daha kitap sağlayıp bu sayıyı 3 milyona çıkarmak. Böylece Türkiye'nin en zengin okul kitaplıklarının olduğu il haline geliyoruz. Bu aslında eğitime, bilgiye, bilime, kültüre, sanata hepsinden de önemlisi öğretmenlere, öğrencilere verilen bir kıymettir."

        Geçen yıl 235 bin TÜBİTAK kitabı aldıklarını anımsatan Balcı, "Şu anda 177 bin TÜBİTAK kitabı var. Toplam 412 bin kitap bulunuyor. TÜBİTAK kitapları açısından Türkiye'nin en zengin ili Van. Ayrıca alım ihalesine çıktık. 485 bin kitap daha gelecek. Ayrıca 500 bine yakın da alım yapacağız." dedi.

        Kentte yeni yapılan okul kütüphanesi sayısını 300 çıkarmayı amaçladıklarını vurgulayan Balcı, şöyle devam etti:

        "Bunun dışında yine Türkiye'de bir ilk olan çalışmayla 11 ilçemizde bebek ve çocuk kütüphaneleri yapıyoruz. Van’a önemli bir eser kazandırıyoruz. Tiyatro binamızın yanına büyük bir halk kütüphanesi ve çocuk kütüphanesinin temelini attık. Yine başka güzel bir uygulamamız var. Çocuklarımız internet sitesinden kitap seçiyor. PTT aracılığıyla kitapları çocuklarımızın evlerine gönderiyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 130 bin kitap gönderdik. 100 bin öğrencimiz bundan yararlandı. Kitaplar öğrencilerin oluyor zaten. Okudukça sisteme giriyorlar tekrar istiyorlar."

        Balcı, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ile okul müdürlerine kitaplarını teslim etti.

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