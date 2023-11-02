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        Van'da inşaat alanındaki göçüğün altında kalan 2 işçi kurtarıldı

        Van'ın İpekyolu ilçesindeki inşaat alanında beton dökülen kalıpların patlaması sonucu meydana gelen göçüğün altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 17:27 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:40
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        Van'da inşaat alanındaki göçüğün altında kalan 2 işçi kurtarıldı
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        Van'ın İpekyolu ilçesindeki inşaat alanında beton dökülen kalıpların patlaması sonucu meydana gelen göçüğün altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

        Hatuniye Mahallesi'ndeki inşaatta, beton dökme çalışması sırasında kalıpların patlaması sonucu 2 işçi göçük altına kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine inşaat alanına AFAD, UMKE ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Yapılan çalışmalar sonucu göçük altından yaralı çıkarılan işçiler, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralılar, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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        Galeri
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