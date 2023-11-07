Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarında eğitim gören 68 öğrenci üniversiteli oldu Van Büyükşehir Belediyesince açılan ücretsiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) kurslarına katılan 68 öğrenci üniversiteye, 23 öğrenci de spor lisesine yerleşti.

Van Büyükşehir Belediyesince açılan ücretsiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) kurslarına katılan 68 öğrenci üniversiteye, 23 öğrenci de spor lisesine yerleşti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nin koordinasyonunda Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim müdürlüklerinin destekleriyle nisan ayında BESYO hazırlık kursu başlatıldı.

Burada antrenörlerin gözetiminde yetenek sınavına hazırlanan öğrencilerden 68'i farklı üniversitelerin beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük ve spor yöneticiliği bölümlerine yerleşti, 23 öğrenci ise spor liselerinde okumaya hak kazandı.