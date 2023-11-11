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        Van Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz tiyatro etkinliği devam ediyor

        Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz tiyatro etkinliği "Ceza Sömürgesi" isimli tiyatro oyunu ile devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 18:31 Güncelleme: 11.11.2023 - 18:33
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        Van Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz tiyatro etkinliği devam ediyor
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        Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz tiyatro etkinliği "Ceza Sömürgesi" isimli tiyatro oyunu ile devam etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin kültür sanat hayatına katkıda bulunulması amacıyla başlatılan ücretsiz tiyatro günleri etkinliği sürüyor.

        Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında yürütülen etkinliğin bugünkü bölümünde vatandaşlar, Franz Kafka'nın yazdığı ve Turgay Nar'ın yönettiği 'Ceza Sömürgesi' oyununu izleme imkanı buldu.

        Hacıbekir Kültür Merkezinde sahnelenen tiyatro oyunu, izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi.

        Tiyatro günleri etkinliği gelecek hafta "Ben, Feuerbach" oyunu ile devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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