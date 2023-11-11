Van Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz tiyatro etkinliği devam ediyor Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz tiyatro etkinliği "Ceza Sömürgesi" isimli tiyatro oyunu ile devam etti.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz tiyatro etkinliği "Ceza Sömürgesi" isimli tiyatro oyunu ile devam etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin kültür sanat hayatına katkıda bulunulması amacıyla başlatılan ücretsiz tiyatro günleri etkinliği sürüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında yürütülen etkinliğin bugünkü bölümünde vatandaşlar, Franz Kafka'nın yazdığı ve Turgay Nar'ın yönettiği 'Ceza Sömürgesi' oyununu izleme imkanı buldu.

Hacıbekir Kültür Merkezinde sahnelenen tiyatro oyunu, izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi.

Tiyatro günleri etkinliği gelecek hafta "Ben, Feuerbach" oyunu ile devam edecek.