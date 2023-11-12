Van Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere ara tatil hediyesi Van Büyükşehir Belediyesi ara tatilde olan öğrenciler için tiyatro gösterileri düzenleyecek.

Van Büyükşehir Belediyesi ara tatilde olan öğrenciler için tiyatro gösterileri düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin kültür sanat hayatına katkıda bulunulması amacıyla başlatılan ücretsiz tiyatro etkinlikleri sürüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Hacıbekir Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik, 13 Kasım'da "Çizmeli Kedi" gösterisiyle başlayacak. 14 Kasım'da "Martı ile Kedi", 15 Kasım'da "Canım Arkadaşım", 16 Kasım'da "Kayıp Masallar" ve 17 Kasım'da da "Mem û Zîn" oyunları sahnelenecek.

Ücretsiz etkinliğe, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağlayabilecek.