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        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:14
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        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5-12 Kasım'da 15 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 3 bin 670 paket sigara, 10 cep telefonu, 272 elektronik sigara, 62 elektronik sigara likiti, 426 kilo 650 gram nargile tütünü, 103 paketlenmiş tütün, 294 cinsel içerikli malzeme ve 344 puro ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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