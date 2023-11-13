Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5-12 Kasım'da 15 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 3 bin 670 paket sigara, 10 cep telefonu, 272 elektronik sigara, 62 elektronik sigara likiti, 426 kilo 650 gram nargile tütünü, 103 paketlenmiş tütün, 294 cinsel içerikli malzeme ve 344 puro ele geçirildi.
Gözaltına alınan 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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