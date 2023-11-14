Van'da jandarma ekiplerinin kaçakçılık operasyonları sürüyor

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 43 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 6-12 Kasım'da gerçekleştirilen 38 operasyonda, 5 gram eroin, 49 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram esrar, 4 bin 167 paket bandrolsüz kaçak sigara, gümrük kaçağı 3 cep telefonu ele geçirildi, 43 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında 275 anne ve anne adayını bilgilendirdi, 110 öğretim görevlisi ve öğrenciye de "Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Arzı İle Mücadele" konusunda eğitim verdi.