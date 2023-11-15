Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:BitlisAdilcevaz

Hakemler: Yasin Okumuş, Ramazan Demiröz

TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Enaboifo, Fatih Eren Uğur, Graciano, Shekerdzhiev, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Selim Demir, Lecat, Hamdi Erkan)

Brand Group Alanya Belediyespor: Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Ondes, Seganov (Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Azizcan Ataoğlan, Oğuzhan Doğruluk, Uğur Kılınç)

Setler: 20-25, 19-25, 20-25

Süre: 78 dakika (26, 27, 25)

BİTLİS

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