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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 17:25 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:25
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:BitlisAdilcevaz

        Hakemler: Yasin Okumuş, Ramazan Demiröz

        TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Enaboifo, Fatih Eren Uğur, Graciano, Shekerdzhiev, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Selim Demir, Lecat, Hamdi Erkan)

        Brand Group Alanya Belediyespor: Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Ondes, Seganov (Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Azizcan Ataoğlan, Oğuzhan Doğruluk, Uğur Kılınç)

        Setler: 20-25, 19-25, 20-25

        Süre: 78 dakika (26, 27, 25)

        BİTLİS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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