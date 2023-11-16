Van'daki tarihi camilerde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor Van'ın Gevaş ilçesindeki tarihi İzzettin Şir, Van Kalesi'nin zirvesindeki Süleyman Han camileri ile Eski Van Şehri'ndeki Ulu Cami ve Kızıl Minareli Cami restore ediliyor.

Van'ın Gevaş ilçesindeki tarihi İzzettin Şir, Van Kalesi'nin zirvesindeki Süleyman Han camileri ile Eski Van Şehri'ndeki Ulu Cami ve Kızıl Minareli Cami restore ediliyor.

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, restorasyon çalışmaları devam eden camilerde incelemelerde bulundu.

Görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi alan ve işçilerle sohbet eden Balcı, kentin önemli tarihi yapılarını restore ederek turizme kazandıracaklarını söyledi.

Kentin kültür varlıklarına sahip çıktıklarını ifade eden Balcı, "1257 yılında yapılan İzzettin Şir Camisi'nin bazı yerleri tarhip olmuştu. Restorasyona ihtiyacı vardı. Valilik olarak çalışma başlattık. Kısa zamanda bitireceğiz. Çok güzel bir iş oldu. Tarihi doğal ve kültürel varlıklarımıza sahip çıkıyoruz. Restorasyon bittiğinde vatandaşlarımız daha rahat bir ortamda ibadetlerini yapacak. Bu sadece bir cami değil bir sanat eseri. Atalarımızdan aldığımız bu mirası geleceğimize devredeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Eski Van Şehri'nde de çalışmaların devam ettiğini aktaran Balcı, şöyle devam etti:

"İlimiz için çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Van Kalesi'nin zirvesindeki Süleyman Han Camisi'nde başlattığımız restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere. Kısa zamanda halkımızın ibadetine açılacak güzel bir eser oldu. Van Kalesi'ni aydınlatıyoruz. Eski Van Şehri'ndeki Ulu Cami ve Kızıl Minareli Cami'yi de restore ediyoruz. Eski Van Şehri'ni de eski görkemine kavuşturmaya çalışıyoruz. Kentimiz için çok önemli projeler yürütüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."