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        Vanlı kızların gözü 1. Lig'de

        YILMAZ KAZANDIOĞLU/NEVZAT UMUT UZEL - Van'da ortaya koyduğu performansla Kadınlar 2. Ligi'ne yükselen Vangücü Kadın Futbol Takımı sporcuları, şimdi de 1. Lig'e yükselme hedefine ulaşmak için hazırlık yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:04 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:04
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        Vanlı kızların gözü 1. Lig'de
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        YILMAZ KAZANDIOĞLU/NEVZAT UMUT UZEL - Van'da ortaya koyduğu performansla Kadınlar 2. Ligi'ne yükselen Vangücü Kadın Futbol Takımı sporcuları, şimdi de 1. Lig'e yükselme hedefine ulaşmak için hazırlık yapıyor.

        Kentte 3 yıl önce büyük bölümü aileleri ikna edilerek spora kazandırılan kızlardan oluşturulan Vangücü Kadın Futbol Takımı, geçen sezon en çok gol atan takımlar arasında yer alarak grubunu şampiyon tamamladı. Bünyesinde 30'u lisanslı 60 kadın futbolcu bulunan kadın futbol takımı, bir üst lige yükselme maçlarında da başarılı olarak Kadınlar 2. Ligi'ne yükselmeye hak kazandı.

        Bu yıl 8 takımın yer aldığı D Grubunda mücadele edece olan Van ekibi, 25 Kasım'da başlayacak müsabakalar öncesi hazırlıklarını Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tesislerinde sürdürüyor. 2. Lig'de de başarılı olarak bir üst lige yükselmeyi hedefleyen kadın futbolcular, kentteki yöneticilerin ve iş insanlarının takımı sahiplenmesini istiyor.

        - "Başarımızın devam etmesi için destek bekliyoruz"

        Vangücü Spor Kulübü Başkanı ve Teknik Direktörü Mecit Tekin, AA muhabirine, geçen sezon şampiyon olup bir üst lige yükselmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Sporcularının azmi, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ozan Balcı'nın desteği sayesinde hedeflerine ulaştıklarını anlatan Tekin, "Zor bir süreci geride bıraktık. Sayın Valimiz bizden desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Hem maddi hem de manevi açıdan yanımızda oldu. Bu destekler olmasa takımımız bir üst lige yükselemezdi. Futbol maliyetli bir spor dalı. Bu bakımdan takımımızın desteklenmesi gerekiyor. Başarımızın devam etmesi için destek bekliyoruz." diye konuştu.

        Vanlı iş insanlarının da takıma destek vermesini isteyen Tekin, şöyle devam etti:

        "Sadece Valiliğin ya da belediyenin destek vermesi yetmiyor. Vanlı iş insanlarının da takımımıza sahip çıkmasını istiyoruz. Deplasman maçlarına gittiğimizde zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ulaşım konusunda servise ihtiyacımız var. Malzeme desteği bekliyoruz. Forma reklamı verecek sponsor bulamıyoruz. Van'ın 2. Lig'deki tek kadın futbol takımıyız. Herkesin bu takıma destek vermesini bekliyoruz. Bu sayede daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Hedefimiz takımı önce 1 Lig'e sonra da Süper Lig'e çıkarmak. Vangücü'nü Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımların rakibi yapmak istiyoruz. Kızlarımız çok yetenekli, sahip çıkılmasını istiyoruz."

        - "Kendimize inandık"

        Takımdaki sporculardan Ebrar Başkala ise daha önce sokakta arkadaşlarıyla futbol oynadığını ifade ederek, "Kulübün kurulduğunu duyunca katılmak istedim. Geçen yıl çok emek verdik, çok çabaladık. Kendimize inandık ve 2. lige çıktık. Bitlis'te şampiyonluğumuzu ilan ederek kupamızı kaldırdık. Antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Yeni sezona hazırlanıyoruz." dedi.

        Futbol oynamaya 10 yıl önce başladığını dile getien Seher Dağhan da "İlk takımım Mardin Nusaybin'deydi. 5 sezon orada oynadım. Daha sonra buraya geldim. Takım 2. lige çıktı. Antrenmanlarımız devam ediyor. Ayın 25'inde maçlarımız başlayacak. Hedefimiz şampiyon olarak bir üst lige çıkmak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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