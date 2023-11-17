TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, Erciş'te muhtarlarla bir araya geldi

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Van'ın Erciş ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Çelik, 31 Mart'ta muhtarlık seçiminin de yapılacağını belirterek, tüm adaylara başarı diledi.

Muhtarlık müessesesinin Osmanlı'dan bugüne ulaşan ender kurumlardan biri olduğunu anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getiriyor. Devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi görüyor. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Muhtar, demokrasinin temel taşıdır.' Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da muhtarları sırtınızı güvenle dayanacağınız birer dağ olarak nitelemektedir. Dolayısıyla muhtarlarımız her zaman başımızın tacıdır."

Muhtarların tarımsal üretime olan katkılarının görmezden gelinemeyeceğini ifade eden Çelik, "Ülkemizin tarım ve hayvancılık potansiyeli istenilen ölçüde değerlendirildiğinde, 85 milyon insanımızı rahatlıkla besleyecek konumda olduğumuz bir gerçektir. Ancak halen yeterince kullanılamayan hazine arazilerimiz, tarlalarımız, otlaklarımız, çayır meralarımız bulunmaktadır. Muhtarlarımızın birçoğu çiftçi olduğundan, tarımsal faaliyetlerin içinde daha rol almaları, tarımsal üretime katkıda bulunmaları gerekmektedir. Kırsalın kalkındırılması, ülke ekonomisine tarım ve hayvancılıkta daha büyük katkı sağlanması konusunda yapılacak her türlü proje, verilecek her türlü destek uygulamasının başarısında da ana unsur muhtarlarımız olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Harun Çelik ve muhtarlar katıldı.