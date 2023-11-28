Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da besicilerin karla kaplı yaylalardan dönüş yolculuğu sürüyor

        ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Gürpınar ilçesinde, yaz boyunca küçükbaş hayvanlarını otlattıkları yaylalar karla kaplanan besiciler, sürülerini günler süren zorlu yolculuğun ardından kent merkezindeki ağıllara ulaştırmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:11 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da besicilerin karla kaplı yaylalardan dönüş yolculuğu sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Gürpınar ilçesinde, yaz boyunca küçükbaş hayvanlarını otlattıkları yaylalar karla kaplanan besiciler, sürülerini günler süren zorlu yolculuğun ardından kent merkezindeki ağıllara ulaştırmaya çalışıyor.

        Hayvanlarından daha fazla verim almak ve yemden tasarruf etmek amacıyla ilkbaharda çıktıkları yaylalarda aylarca kalan besiciler, kar yağışının başlamasıyla kırsal mahallelere dönmeye başladı.

        Gürpınar'daki yaylalardan 7 gün önce yüzlerce küçükbaş hayvanla yola çıkan 5 besici, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nden güçlükle ilerleyebildi.

        Günler süren yolculuklarında zorlu doğa koşullarıyla da mücadele eden besiciler, arazilerin karla kaplanması nedeniyle hayvanlarını beslemekte sıkıntı yaşadı.

        Hayvan sahiplerinden Tahir Sönmez, AA muhabirine, havaların soğuması ve karın yağmasıyla sürülerini yaylalardan indirdiklerini söyledi.

        Sürüsünü Gürpınar'ın Akdoğu Mahallesi'nden arazi yoluyla Tuşba'nın Beyüzümü Mahallesi'ndeki ağıllara götürmeye çalıştıklarını belirten Sönmez, şöyle konuştu:

        "Toplamda yaklaşık 110 kilometrelik yolu yaya olarak ilerliyoruz. 7 gündür yollardayız. Hayvanları olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün boyunca yol güzergahındaki bir çiftliğe bırakabildik. 2 gece de dışarıda kaldık. Kar, fırtına, yağmur gibi zorlu koşullara karşı mücadele veriyoruz. Normal şartlarda hayvanları araçlarla götürmemiz lazım ancak maliyetler arttığı için bu şekilde hem yemden hem de nakliye ücretinden tasarruf etmeye çalışıyoruz. Toplamda 800 baş sürümüzü 5 kişiyle eve ulaştırmaya çalışıyoruz."

        - "Hava güzel olunca keyifli oluyor"

        Sürüsünü Gürpınar'ın Kırkgeçit Mahallesi'ndeki yaylalarda otlatan Mehmet Berge ise bu kışın çetin geçmesini beklediklerini dile getirdi.

        Hayvanları yemden tasarruf etmek için araziye çıkardıklarını anlatan Berge, "Maliyetler baya yükselmiş durumda. Bu nedenle yaylada ne kadar fazla kalırsak bizim için iyi oluyor. Hava güzel olursa bizim için zaman daha keyifli geçiyor. Çay yapıp, içiyoruz, arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Ama hava şartları kötü olursa tek işimiz koyunlarla ilgilenmek oluyor." dedi.

        Koyunlarını Gürpınar'ın Örmeli Mahallesi'ne götüren Seyfettin Ateş de "Yayladan gelen koyunları seçiyoruz. Halen arazi şartlarında otlayabilecekleri ayırıyoruz. Kar iyice bastırana kadar arazide otlatacağız. Daha sonra ağıllara alıp, bahar aylarına kadar ağılda bakacağız. Bu yıl kar geçen yıla göre erken yağdı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşini öldürüp, annesini ağır yaralamıştı! Kan donduran ifade!
        Eşini öldürüp, annesini ağır yaralamıştı! Kan donduran ifade!
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Yağma davasında ortaya çıktı! Soyadını değiştirmiş!
        Yağma davasında ortaya çıktı! Soyadını değiştirmiş!
        Nelsson'a fırsat doğdu
        Nelsson'a fırsat doğdu
        Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!
        Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Doktor, kiracısına baltayla saldırdı
        Doktor, kiracısına baltayla saldırdı
        "Bu güzel ülkenin başbakanı olmaya kararlıyım"
        "Bu güzel ülkenin başbakanı olmaya kararlıyım"
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!

        Benzer Haberler

        İranlı turistler, yeni yılı Van'da geçirecek; otellerde rezervasyonlar yüzd...
        İranlı turistler, yeni yılı Van'da geçirecek; otellerde rezervasyonlar yüzd...
        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı
        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı
        Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, Masiro Kanyonu'nda yürüyüş yaptı
        Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, Masiro Kanyonu'nda yürüyüş yaptı
        Van'da nekropol alandaki iskeletlerde "beyin ameliyatı" izine rastlandı
        Van'da nekropol alandaki iskeletlerde "beyin ameliyatı" izine rastlandı
        Van'da geçen hafta 1 ton 193 kilo 130 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da geçen hafta 1 ton 193 kilo 130 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı