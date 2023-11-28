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        Van'da gözaltına alınan 47 şüpheliden 10'nu tutuklandı

        Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 47 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 12:03 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:11
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        Van'da gözaltına alınan 47 şüpheliden 10'nu tutuklandı
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        Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 47 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, 20-26 Kasım'da icra edilen uygulamalarda, 148 bin 492 kişi ve 250 bin 290 aracın sorgulaması yapıldı.

        Bu çalışmalar sırasında farklı suçlardan aranan 46 kişi ile "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında da Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında Edremit Bakımlı İlkokulunda etkinlik düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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