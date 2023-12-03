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        Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı

        Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 11:25 Güncelleme: 03.12.2023 - 12:01
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        Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı
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        Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akman, mesajında, özel gereksinimli bireylere sahip çıkmanın, sorunlarına karşı duyarlı olmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

        Engelli vatandaşların sosyal hayatın içinde yer almaları için bir çok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Akman, şunları kaydetti:

        "Özel gereksinimli kardeşlerimize onlarca tekerlekli sandalye dağıttık. 'Engelsiz Tuşba Projesi' kapsamında 23 engelli kardeşimizin evinin önüne salıncak yaptık. Bir vatandaşımızın evine engelli asansörü kurduk. Asfalt ve kilit parke taşı çalışmalarımızla engellilerimizin daha rahat seyahat etmelerini sağladık. Engelli vatandaşlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmak için çalışmalarımız devam edecek."

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