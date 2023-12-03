Pencereden düşerek yürüme yetisini kaybeden genç kadının hayatı basketbolla değişti

NEVZAT UMUT UZEL/NAZLI TIMUR - Van'da 7 yıl önce pencereden düşerek yürüme yetisini kaybeden 28 yaşındaki Hanımzer Melet, hayata küsmeyip spora başlayarak Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'na seçilme başarısı gösterdi.

İpekyolu ilçesine bağlı Hafiziye Mahallesi'nde yaşayan Melet, 2016'da yaşadığı üç katlı apartmanın ikinci katında cam silerken dengesini kaybederek düştü. Van ve Ankara'da tedavi gören Melet, yürüme yetisini kaybedince tekerlekli sandalye kullanmaya başladı.

Ankara'da tedavisi sırasında izlediği maçlar sayesinde basketbola merak salan Melet, 3 yıl önce Van'daki Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Basketbol Takımı'na katıldı. Disiplinli çalışması ve azmi sayesinde milli takıma kadar yükselme başarısı gösteren Melet, ağustos ayında Hollanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milli formayla ter döktü.

- "Ülkemizi ve engelli vatandaşlarımızı temsil etmek gururu verici"

Melet, AA muhabirine, basketbola başladıktan hayatının değiştiğini söyledi.

Ankara'daki antrenörlerin kendisini takıma davet ettiğini anlatan Melet, "Ankara'da tedavi gördüğüm süreçte tekerlekli sandalye basketbol maçlarını izliyordum. Oradaki hocalar beni takıma davet etmişlerdi fakat o dönem çekingenliğimden dolayı kabul etmemiştim. Daha sonra oradaki hocalarımın yönlendirmesiyle Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Baykara'yla tanıştım." dedi.

Baykara'nın kendisini takıma davet ettiğini ancak o dönemde psikolojik olarak engelini kabul edemediğini anlatan Melet, "İnsan sonradan engelli olunca zor kabulleniyor. O dönem 1 kere antrenmana gitmiştim fakat yapamayacağımı düşünerek bir daha gitmedim. 2 sene sonra Hanefi başkan ile tekrar karşılaştık ve beni tekrar takıma davet etti. Cesaretimi toplayarak yine antrenmana gittim ve bir daha bırakmadım." diye konuştu

Takımın tek kadın sporcusu olduğunun altını çizen Melet, "İnsanlar dışarıdan baktığı zaman çok şaşırıyor. 11 erkeğin içinde mücadele etmek zor fakat kendimize güvenirsek yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bütün engelli arkadaşlarıma sesleniyorum, mücadele edin. Bende ilk başlarda evden çıkmıyordum fakat öz güvenimizin olması lazım. Her şeyin üstesinden gelebiliriz. Evinizden çıkın dernekleri ve spor kulüplerini ziyaret edin." ifadelerini kullandı.

Milli takıma seçildiğini öğrendiğinde heyecandan kalbinin duracak gibi olduğunu anlatan Melet, şunları kaydetti:

"Basketbola başladığım ilk sene milli takım seçmelerine davet edilmiştim fakat ayağımı yaktığımdan dolayı gidememiştim. O dönem çok üzülmüştüm. Bu sene tekrar milli takım seçmelerine davet edildim. Kampta 60'a yakın sporcu vardı. Her hafta elemeler oluyordu. Son 12'ye girdiğimi öğrendiğimde heyecandan kalbim duracaktı. Ülkemizi ve engelli vatandaşlarımızı temsil etmek gururu verici. "