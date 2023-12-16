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        Van ve Hakkari'de uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

        Van ve Hakkari'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 20:19 Güncelleme: 16.12.2023 - 20:19
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        Van ve Hakkari'de uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
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        Van ve Hakkari'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu imal ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, Van'ın Başkale ve İpekyolu ilçeleri ile Hakkari'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 43 gram sentetik uyuşturucu, 160 gram afyon sakızı, 1 gram eroin, 10 uyuşturucu hap, 7 cep telefonu, 8 uyuşturucu aparatı, hassas terazi, 61 tabanca fişeği ve av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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