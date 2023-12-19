Van'da "Kendine Güven Harekete Geç" projesinin kapanış töreni düzenlendi

Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğünce yürütülen ÇOGEP 2023 "Kendine Güven Harekete Geç" projesinin kapanış töreni gerçekleştirildi.

Van Devlet Tiyatrosu salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra, bir yılda 11 bin 800 çocuğun yararlandığı proje kapsamında gerçekleşen etkinliklerin yer aldığı sinevizyon gösterisinin izlendiği programda, öğrenciler müzik dinletisi sundu, tiyatro oyunu sahneledi.

Program sonunda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, anlamlı bir etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çocukların çok güzel gösteriler sunduğunu belirten Balcı, "Belli ki çok emek vermişler. Güzel bir etkinlik olmuş. Emeği geçen başta İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere emniyet teşkilatımızın kıymetli mensuplarını, polislerimizi, onlara destek veren bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çocukların eğitimine katkı sağlayan bütün eğitimcilere, hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Programa Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, gaziler, muhtarlar ve kurum amirleri katıldı.