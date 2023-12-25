Van'da yol açma çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Van'ın Saray ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalle yollarını açmaya çalışan iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları sonucu kapanan kırsal mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Saray ilçesine bağlı Turan-Koçbaşı yolunda karla mücadele çalışması yürüten iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Bir bölümü kar altında kalan iş makinesinde küçük çaplı hasar oluştu. Operatör Agit Künter, iş makinesinin camından çıkarak olaydan yara almadan kurtuldu.

Bölgede çığ riski nedeniyle çalışmalara ara verildi.

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