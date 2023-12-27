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        Van'da eşini öldüren kişi intihar etti

        Van'ın Başkale ilçesinde bir kişi, eşini öldürüp intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 11:24 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:24
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        Van'da eşini öldüren kişi intihar etti
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        Van'ın Başkale ilçesinde bir kişi, eşini öldürüp intihar etti.

        Yukarıdarıca Mahallesi'nde yaşayan güvenlik korucusu Fatih G, eşi Çiğdem G. ile tartıştı.

        Tartışmada Fatih G, silahla eşini öldürüp aynı silahla kendini vurdu.

        Silah sesinin duyulması üzerine eve giden komşuları, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemelerde eşini öldüren Fatih G'nin intihar ettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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