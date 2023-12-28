Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığlar temizleniyor

Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatılan Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığ nedeniyle, sürücüleri tarafından yola bırakılan 2 araç kar altında kaldı.

Van'da geçen hafta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolu, geçişlere kapatıldı.

Yağışın durmasıyla Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 111. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle yol açma çalışmalarına başladı.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’ne ulaşan ekipler, düşen çığlar nedeniyle yolda biriken kar kütlelerini temizledi.

Kar altında kalan araçlardan birini yol kenarında bularak çevresini temizleyen ekipler, diğer aracın uçurumdan yaklaşık 20 metre yuvarlandığını tespit etti.

Ekipler, zor şartlarda yolun kalan kısmını açmaya çalışıyor.

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